İşten ayrılana 5’li güvence

■ İşsizlik maaşının şartları neler?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gerekiyor. Çalışma süresine göre en az 6, en çok 10 ay maaş veriliyor.
■ Kimler kıdem tazminatına hak kazanabilir?
Ön koşulu, işçinin aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmasıdır.
Sadece işten çıkartmalarda değil, askerlik, emeklilik hakkının elde edilmesi veya yaş dışındaki şartların tamamlanması, evlenen kadının 1 yıl içinde ayrılması ve işçinin ölümü gibi hallerde de ödenir.
■ İhbar tazminatının şartları nedir?
İş sözleşmeleri; işi 6 aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta, işi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için 4 hafta, işi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için 6 hafta, işi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini diğer tarafa öder.
■ Kimler işe iade davası açabiliyor?
İşe iade davası açabilmek için işyerinde en az 30 işçi çalıştırılması ve işçinin en az 6 aylık kıdemi olması gerekiyor. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirleniyor.
■ Boşta geçen süre ücreti nedir?
İşe iade davasının kabulü ile çalışan ister işe başlatılsın ister başlatılmasın boşta geçen süre ücreti işveren tarafından ödeniyor. Boşta geçen sürenin ücreti işçinin iş akdinin feshinden sonraki 4 aylık dönemdeki ücretleri dikkate alınarak hesaplanıyor. İkramiye, gıda, yol, yakacak yardımı gibi haklar da dahil ediliyor.
■ İşe başlatmama tazminatı neye göre belirleniyor?
En az 30 çalışanı olan işyerinde çalışanlar, işe iade davasını kazanması durumunda hem işe iade tazminatı hem de boşa geçen süre ücreti almaya hak kazanıyor. İşe başlatmama tazminatı dava tarihindeki brüt ücret esas alınarak belirleniyor.
Davayı kazanan çalışanın işe başlatılmaması halinde 4-8 aylık ücrete kadar tazminat ödeniyor.
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak gerekiyor. Çalışma süresine göre en az 6, en çok 10 ay maaş veriliyor.
■ Kimler kıdem tazminatına hak kazanabilir?
Ön koşulu, işçinin aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmasıdır.
Sadece işten çıkartmalarda değil, askerlik, emeklilik hakkının elde edilmesi veya yaş dışındaki şartların tamamlanması, evlenen kadının 1 yıl içinde ayrılması ve işçinin ölümü gibi hallerde de ödenir.
■ İhbar tazminatının şartları nedir?
İş sözleşmeleri; işi 6 aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta, işi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için 4 hafta, işi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için 6 hafta, işi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini diğer tarafa öder.
■ Kimler işe iade davası açabiliyor?
İşe iade davası açabilmek için işyerinde en az 30 işçi çalıştırılması ve işçinin en az 6 aylık kıdemi olması gerekiyor. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirleniyor.
■ Boşta geçen süre ücreti nedir?
İşe iade davasının kabulü ile çalışan ister işe başlatılsın ister başlatılmasın boşta geçen süre ücreti işveren tarafından ödeniyor. Boşta geçen sürenin ücreti işçinin iş akdinin feshinden sonraki 4 aylık dönemdeki ücretleri dikkate alınarak hesaplanıyor. İkramiye, gıda, yol, yakacak yardımı gibi haklar da dahil ediliyor.
■ İşe başlatmama tazminatı neye göre belirleniyor?
En az 30 çalışanı olan işyerinde çalışanlar, işe iade davasını kazanması durumunda hem işe iade tazminatı hem de boşa geçen süre ücreti almaya hak kazanıyor. İşe başlatmama tazminatı dava tarihindeki brüt ücret esas alınarak belirleniyor.
Davayı kazanan çalışanın işe başlatılmaması halinde 4-8 aylık ücrete kadar tazminat ödeniyor.