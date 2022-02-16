CHP'li İBB'den hukuksuz işgal! Kendi yaptığı ihaleye uymadı turist otobüsü işletmecilerini zorla duraklardan çıkarttı

İstanbul'da turist otobüslerini işleten şirketlerin zorla duraklarından çıkartılarak belediyece işgal edildiği iddia edildi. Daha önce ihaleyle aldıkları turistik hatları işleten şirketler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iş yapmalarının engellendiği ve çalışanlarına zabıtalarca saldırıldığı gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunup dava açtı. Söz konusu durakların ve hatların işletmesini yapan Erem Travel ve Turizm şirketinin avukatı Abide Gülel Birsen, yapılan tüm işlemlerin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Avukat Birsen, daha önce ihaleyle bu durakların alındığını ve İBB'nin süre bitmeden işgal ettiğini ifade ederek, şunları anlattı:
'PANDEMİ İLE UZADI'
"Müvekkil şirket, 3499 belge numaralı Bigbus İstanbul Turizm Seyahati - A Grubu seyahat acentesidir. İBB sınırlarında turizm sektöründe hizmet vermek üzere 2002 tarihli UKOME kararı ile TB1 ve TB2 hatları 'turistik hat' adı altında kurulmuştur. Bu hatların ihalesinin yapılması yetkisi İETT'ye verilmiştir. Gerçekleştirilen 'ihale' kapsamında 14.02.2011 tarihinde 10 adet otobüs ile 2 hat üzerinde ve 10 yıllığına turistik taşıma yapmak üzere hat, müvekkil şirket tarafından kiralanmıştır. Pandeminin başlamasıyla İETT'nin 15.4.2020 tarihli yazısı ile şirketin sözleşmesi pandemi bitene dek uzatılmıştır. Sözleşme devam etmesine rağmen müvekkilin otobüslerinin işletme ruhsatları sözleşmenin süresinin bittiği gerekçesiyle İETT tarafından 2022 yılı için uzatılmamıştır."
'OTOBÜSLER HASAR GÖRDÜ'
Avukat Abide Gülel Birsen, 17 Ocak 2022'de İBB'ye (Ulaşım A.Ş.'ye) bağlı olan BusForUs yazılı otobüslerin sahaya çıkarıldığını kaydederek, şu bilgileri verdi: "Bu tarihte İETT/Ulaşım A.Ş. şirketin karşısına sözleşme tarafı olarak değil rakip firma olarak çıkmıştır. Aynı gün, müvekkilin İETT ile sözleşmesi devam ettiği halde 250'den fazla zabıta marifetiyle müvekkil çalışanları işyerlerinden hiçbir mahkeme kararı olmadan, zor kullanılarak ve darp edilerek tahliye edilmiş, yasal hakkı olan turizm faaliyetlerine son verilmiştir. Müvekkilin işyeri olan duraklarından tahliyesi; gece vaktinde, bir bildirim yapılmaksızın ve mahkeme kararı olmaksızın, zor kullanılarak otobüslerin içine girilmek vasıtasıyla ve tutanak dahi tutulmaksızın yapılmıştır. Günler sonra müvekkilin otobüslerinin otoparka çekildiği ve otobüslere hasar verildiği öğrenilmiştir. Bu işlemlere ve sözleşmenin devam ettiğine ilişkin dava; İBB, İETT, Ulaşım A.Ş. ve bunların yetkililerine ilişkin suç duyuruları, hukuk davaları ve idari davalar açılmıştır."