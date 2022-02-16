CHP'li İBB'den hukuksuz işgal! Kendi yaptığı ihaleye uymadı turist otobüsü işletmecilerini zorla duraklardan çıkarttı





'OTOBÜSLER HASAR GÖRDÜ'

Avukat Abide Gülel Birsen, 17 Ocak 2022'de İBB'ye (Ulaşım A.Ş.'ye) bağlı olan BusForUs yazılı otobüslerin sahaya çıkarıldığını kaydederek, şu bilgileri verdi: "Bu tarihte İETT/Ulaşım A.Ş. şirketin karşısına sözleşme tarafı olarak değil rakip firma olarak çıkmıştır. Aynı gün, müvekkilin İETT ile sözleşmesi devam ettiği halde 250'den fazla zabıta marifetiyle müvekkil çalışanları işyerlerinden hiçbir mahkeme kararı olmadan, zor kullanılarak ve darp edilerek tahliye edilmiş, yasal hakkı olan turizm faaliyetlerine son verilmiştir. Müvekkilin işyeri olan duraklarından tahliyesi; gece vaktinde, bir bildirim yapılmaksızın ve mahkeme kararı olmaksızın, zor kullanılarak otobüslerin içine girilmek vasıtasıyla ve tutanak dahi tutulmaksızın yapılmıştır. Günler sonra müvekkilin otobüslerinin otoparka çekildiği ve otobüslere hasar verildiği öğrenilmiştir. Bu işlemlere ve sözleşmenin devam ettiğine ilişkin dava; İBB, İETT, Ulaşım A.Ş. ve bunların yetkililerine ilişkin suç duyuruları, hukuk davaları ve idari davalar açılmıştır."

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