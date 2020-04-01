'Biz bize yeteriz' kampanyasına kulüplerden büyük destek

Coronavirüs salgını sonrası spor camiası yardım kampanyalarıyla tek vücut oldu. Yurt içi ve dışında forma giyen futbolcularımız tek tek sürece dahil olarak ihtiyacı olan ailelere erzak yardımında bulundu. F.Bahçe 5 milyon, G.Saray ise 500 bin lira ile destekte bulunduğunu açıklamıştı.
İLK KATILAN KULÜP BAŞAKŞEHİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına Futbol Federasyonu 1 milyon 193 bin lira ile katıldı. Medipol Başakşehir 2 milyon 14 bin TL verdi…
KAYSERİ'DEN 196 BİN LİRA BAĞIŞ
Göztepe 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış yaptı. Süper Lig'in bir başka temsilcisi Kayserispor da kampanyaya 196 bin 600 TL ile katıldı.
ERTUĞRUL DOĞAN'DAN 5 MİLYON
Denizli 120 bin lira bağış yaptı. Rize Başkanı Hasan Kartal 500 bin lira, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da kampanyaya 5 milyon 61 liralık katkıda bulunduğunu açıkladı.
HELAL OLSUN MUSLERA
G.Saray'ın kalecisi Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne coronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, "Bu unutulmaz destekleri için Muslera ve eşine tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı...
RODRIGUES'TEN ANLAMLI YARDIM
Süper Lig takımları ve futbolcular coronavirüs salgını süresince büyük destekte bulunuyorlar. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, coronavirüs'le mücadele sürecinde Kızılay'a bağışta bulundu. Kızılay da yıldız futbolcuya özel bir teşekkür yazısı yolladı.
İşte yardım yapanların listesi
Futbol Federasyonu...1 milyon 923 bin TL
Başakşehir.............. 2 milyon 14 bin TL
Göztepe..................................1 milyon TL
Rizespor.................................500 bin TL
Kayserispor........................196 bin 600 TL
Denizlispor............................120 bin TL
Fenerbahçe..............................5 milyon TL
Galatasaray...........................500 bin TL
Merih Demiral......2500 aileye gıda paketi
Caner Erkin.....1000 aileye gıda paketi
Selçuk Şahin.........1000 aileye gıda paketi
Umut Nayir.....1000 aileye gıda paketi
Altay Bayındır.......1000 aileye gıda paketi
İlhan Parlak....1000 aileye gıda paketi
Hakan&Derya Balta.706 aileye gıda paketi
Gökhan Gönül.500 aileye gıda paketi
Mehmet Topal..............300 aileye gıda paketi
Mert Günok............265 aileye gıda paketi
Cenk Tosun...................265 aileye gıda paketi
Enes Ünal.................265 aileye gıda paketi
Umut Meraş..................200 aileye gıda paketi
Yasmani Capello......70 aileye gıda paketi
Kerem Tunçeri.................50 aileye gıda paketi
Montassar Talbi.......30 aileye gıda paketi
Selçuk İnan ..................Tıbbi malzeme yardımı
Şener Özbayraklı Tıbbi malzeme yardımı
Ahmet Çalık.................Tıbbi malzeme yardımı
Muslera....................Sağlık ekipmanı yardımı
Garry Rodrigues...........................Kızılay bağışı
İLK KATILAN KULÜP BAŞAKŞEHİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına Futbol Federasyonu 1 milyon 193 bin lira ile katıldı. Medipol Başakşehir 2 milyon 14 bin TL verdi…
KAYSERİ'DEN 196 BİN LİRA BAĞIŞ
Göztepe 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış yaptı. Süper Lig'in bir başka temsilcisi Kayserispor da kampanyaya 196 bin 600 TL ile katıldı.
ERTUĞRUL DOĞAN'DAN 5 MİLYON
Denizli 120 bin lira bağış yaptı. Rize Başkanı Hasan Kartal 500 bin lira, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da kampanyaya 5 milyon 61 liralık katkıda bulunduğunu açıkladı.
HELAL OLSUN MUSLERA
G.Saray'ın kalecisi Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne coronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, "Bu unutulmaz destekleri için Muslera ve eşine tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı...
RODRIGUES'TEN ANLAMLI YARDIM
Süper Lig takımları ve futbolcular coronavirüs salgını süresince büyük destekte bulunuyorlar. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, coronavirüs'le mücadele sürecinde Kızılay'a bağışta bulundu. Kızılay da yıldız futbolcuya özel bir teşekkür yazısı yolladı.
İşte yardım yapanların listesi
Futbol Federasyonu...1 milyon 923 bin TL
Başakşehir.............. 2 milyon 14 bin TL
Göztepe..................................1 milyon TL
Rizespor.................................500 bin TL
Kayserispor........................196 bin 600 TL
Denizlispor............................120 bin TL
Fenerbahçe..............................5 milyon TL
Galatasaray...........................500 bin TL
Merih Demiral......2500 aileye gıda paketi
Caner Erkin.....1000 aileye gıda paketi
Selçuk Şahin.........1000 aileye gıda paketi
Umut Nayir.....1000 aileye gıda paketi
Altay Bayındır.......1000 aileye gıda paketi
İlhan Parlak....1000 aileye gıda paketi
Hakan&Derya Balta.706 aileye gıda paketi
Gökhan Gönül.500 aileye gıda paketi
Mehmet Topal..............300 aileye gıda paketi
Mert Günok............265 aileye gıda paketi
Cenk Tosun...................265 aileye gıda paketi
Enes Ünal.................265 aileye gıda paketi
Umut Meraş..................200 aileye gıda paketi
Yasmani Capello......70 aileye gıda paketi
Kerem Tunçeri.................50 aileye gıda paketi
Montassar Talbi.......30 aileye gıda paketi
Selçuk İnan ..................Tıbbi malzeme yardımı
Şener Özbayraklı Tıbbi malzeme yardımı
Ahmet Çalık.................Tıbbi malzeme yardımı
Muslera....................Sağlık ekipmanı yardımı
Garry Rodrigues...........................Kızılay bağışı