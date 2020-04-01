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'Biz bize yeteriz' kampanyasına kulüplerden büyük destek

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın desteği sonrasında kulüplerimiz zor günlerde birlik oldu… Başakşehir, Göztepe, Kayserispor, Denizli ve Rize 'Biz bize yeteriz Türkiye' dedi.

  • Bugünkü Takvim
  • 01.04.2020
  • Gazete
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Biz bize yeteriz
Coronavirüs salgını sonrası spor camiası yardım kampanyalarıyla tek vücut oldu. Yurt içi ve dışında forma giyen futbolcularımız tek tek sürece dahil olarak ihtiyacı olan ailelere erzak yardımında bulundu. F.Bahçe 5 milyon, G.Saray ise 500 bin lira ile destekte bulunduğunu açıklamıştı.



İLK KATILAN KULÜP BAŞAKŞEHİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına Futbol Federasyonu 1 milyon 193 bin lira ile katıldı. Medipol Başakşehir 2 milyon 14 bin TL verdi…



KAYSERİ'DEN 196 BİN LİRA BAĞIŞ
Göztepe 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış yaptı. 'in bir başka temsilcisi Kayserispor da kampanyaya 196 bin 600 TL ile katıldı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN 5 MİLYON
Denizli 120 bin lira bağış yaptı. Rize Başkanı Hasan Kartal 500 bin lira, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da kampanyaya 5 milyon 61 liralık katkıda bulunduğunu açıkladı.



HELAL OLSUN MUSLERA
G.Saray'ın kalecisi Muslera ve eşi Patricia, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne coronavirüsten korunmayı sağlayacak ekipman desteğinde bulundu. Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Tutar, "Bu unutulmaz destekleri için Muslera ve eşine tüm çalışanlarımız adına kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı...



RODRIGUES'TEN ANLAMLI YARDIM
Süper Lig takımları ve futbolcular coronavirüs salgını süresince büyük destekte bulunuyorlar. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, coronavirüs'le mücadele sürecinde Kızılay'a bağışta bulundu. Kızılay da yıldız futbolcuya özel bir teşekkür yazısı yolladı.


İşte yardım yapanların listesi

Futbol Federasyonu...1 milyon 923 bin TL

Başakşehir.............. 2 milyon 14 bin TL

Göztepe..................................1 milyon TL

Rizespor.................................500 bin TL

Kayserispor........................196 bin 600 TL

Denizlispor............................120 bin TL

Fenerbahçe..............................5 milyon TL

Galatasaray...........................500 bin TL

Merih Demiral......2500 aileye gıda paketi

Caner Erkin.....1000 aileye gıda paketi

Selçuk Şahin.........1000 aileye gıda paketi

Umut Nayir.....1000 aileye gıda paketi

Altay Bayındır.......1000 aileye gıda paketi

İlhan Parlak....1000 aileye gıda paketi

Hakan&Derya Balta.706 aileye gıda paketi

Gökhan Gönül.500 aileye gıda paketi

Mehmet Topal..............300 aileye gıda paketi

Mert Günok............265 aileye gıda paketi

Cenk Tosun...................265 aileye gıda paketi

Enes Ünal.................265 aileye gıda paketi

Umut Meraş..................200 aileye gıda paketi

Yasmani Capello......70 aileye gıda paketi

Kerem Tunçeri.................50 aileye gıda paketi

Montassar Talbi.......30 aileye gıda paketi

Selçuk İnan ..................Tıbbi malzeme yardımı

Şener Özbayraklı Tıbbi malzeme yardımı

Ahmet Çalık.................Tıbbi malzeme yardımı

Muslera....................Sağlık ekipmanı yardımı

Garry Rodrigues...........................Kızılay bağışı

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