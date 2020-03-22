Emekliye 1.000 TL

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi, emeklilerin yüzünü güldürdü. En düşük emekli aylığının bin 500 liraya çıkarılması için yasal düzenleme hazırlıkları başlarken, gözler erken ödeneceği duyurulan Ramazan Bayramı ikramiyesine çevrildi. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişiye toplam 13 milyar liralık ikramiye ödemeleri Nisan ayı başında yapılacak.
● KİMLER YARARLANACAK?
Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenir.
● NE KADAR ÖDENECEK?
Emekliler biner lira alacak. Diğer kesimlerin ikramiye tutarı ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranına göre belirlenecek.
● 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?
2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
● KESINTI YAPILABİLİYOR MU?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.
● YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK İ?
Ödemenin yapıldığı tarihe kadar aylığı bağlananlar bayram ikramiyesinden yararlanacak.
● NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyordu. Şimdi Nisan ayı başına çekildiği duyuruldu. Tam tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklayacak.
● NASIL ÖDENECEK?
Maaş hesaplarına yatırılacak.
● TUTAR ARTACAK MI?
İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak düzenleme yapılarak ödeme artırılabilecek.
SOSYAL YARDIM İÇİN BAŞVURU YOK
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi. Selçuk, halihazırda düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000'er lira nakdi destekten faydalanabilmesi için herhangi bir başvuruya gerek olmadığını kaydetti.
DOLANDIRICILARA DİKKAT
Bankacılar, emekli maaş promosyonu alan müşterileri dolandırıcılara karşı uyardı. Şimdi de dolandırıcıların emeklilerin maaşlarına ve maaş promosyonuna da gözlerini diktiğini vurgulayan bankacılar, dolandırıcıların, "Biz bankadan arıyoruz, emekli maaşınızı, promosyonunuzu evinize getireceğiz. Bunun için TC kimlik numaranızı, banka hesap numaranızı, banka kartı ve kredi kartı şifrenizi öğrenmeliyiz." ifadeleri kullandıklarını kaydetti. Bankacılar bu oyunlara gelinmemesini istediler.
● KİMLER YARARLANACAK?
Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenir.
● NE KADAR ÖDENECEK?
Emekliler biner lira alacak. Diğer kesimlerin ikramiye tutarı ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranına göre belirlenecek.
● 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?
2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
● KESINTI YAPILABİLİYOR MU?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.
● YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK İ?
Ödemenin yapıldığı tarihe kadar aylığı bağlananlar bayram ikramiyesinden yararlanacak.
● NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyordu. Şimdi Nisan ayı başına çekildiği duyuruldu. Tam tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklayacak.
● NASIL ÖDENECEK?
Maaş hesaplarına yatırılacak.
● TUTAR ARTACAK MI?
İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak düzenleme yapılarak ödeme artırılabilecek.
SOSYAL YARDIM İÇİN BAŞVURU YOK
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi. Selçuk, halihazırda düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000'er lira nakdi destekten faydalanabilmesi için herhangi bir başvuruya gerek olmadığını kaydetti.
DOLANDIRICILARA DİKKAT
Bankacılar, emekli maaş promosyonu alan müşterileri dolandırıcılara karşı uyardı. Şimdi de dolandırıcıların emeklilerin maaşlarına ve maaş promosyonuna da gözlerini diktiğini vurgulayan bankacılar, dolandırıcıların, "Biz bankadan arıyoruz, emekli maaşınızı, promosyonunuzu evinize getireceğiz. Bunun için TC kimlik numaranızı, banka hesap numaranızı, banka kartı ve kredi kartı şifrenizi öğrenmeliyiz." ifadeleri kullandıklarını kaydetti. Bankacılar bu oyunlara gelinmemesini istediler.