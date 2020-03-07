Emekliye en az 500 TL

13 milyon emekli, dul ve yetimin gözü promosyonda. Taban promosyonun artmasının ardından, bankalar birbiri ardına SGK ile protokol imzalamaya, kampanyaları yenilemeye başladı.
Kimler promosyon alabilecek? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli, dul, yetim aylığı alanlar yararlanabiliyor.
Başvuru koşulları neler? Tek koşul, 3 yıl aynı bankada kalma taahhüdü vermek.
Nasıl başvurulacak? Bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek.
Nasıl ödenecek? Emeklinin maaş hesabına peşin olarak yatırılacak.
Ne kadar alınacak? Promosyonda asgari tutarlar yüzde 66 zamlandı. SGK ile protokol imzalayan bankalar emekli aylığı bin 500 liraya kadar olana en az 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olana en az 625, 2 bin 500 lira ve üstünde olana da en az 750 lira tutarında promosyon ödemesi yapacak.
Tutar daha da yükselir mi? Belirlenen tutarlar asgari tutarlar. SGK ile protokol imzalayan bankalar, en az bu tutarları ödeyecek. İsterse kampanyalarla tutarı artırabilecek.
Hangi bankalar imza attı? Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Garanti BBVA, İş Bankası, TEB ve ING.
Nelere dikkat edilmeli? Bazı bankalar ek ürün kullanımı ve başka emekli getirme gibi koşullarla tutarı artırıyor. Emeklilerin şartları detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor.
Ne zaman başvurulacak? Promosyon taahhüdü bulunmayanlar ya da taahhüdünün süresi dolanlar hemen başvurabilecek. Taahhüt süresi devam ediyorsa, dolar dolmaz başvuru yapılabilecek. İsteyen, sürenin dolmasını beklemeyebilir.
Aynı bankadan alma zorunluluğu var mı? Sözleşme süresi sona erenler, istediği bankayı seçebilir.
Banka nasıl değiştirilir? Bankanın şubesine başvurarak ya da e-Devlet'ten yapılabilir.
Daha iyi fırsat çıkarsa ne olacak? Emekliler kalan sürenin promosyonunu iade ederek bankasını değiştirebilir.
BANKALAR ARTIYOR
Promosyon rekabetine 2 banka daha katıldı. SGK ile anlaşma imzalayan ve promosyon tutarında yüzde 66 artış yapan VakıfBank, aylık maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 500, bin 500 ila 2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira ve üzeri olanlara ise 750 lira ödeme yapacak. ING Türkiye de promosyon fırsatını 2 bin 550 lira olarak güncelledi.
EMEKLİ PROMOSYON REHBERİ - 2
YARIN: Dul ve yetimlere promosyon
Kimler promosyon alabilecek? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli, dul, yetim aylığı alanlar yararlanabiliyor.
Başvuru koşulları neler? Tek koşul, 3 yıl aynı bankada kalma taahhüdü vermek.
Nasıl başvurulacak? Bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek.
Nasıl ödenecek? Emeklinin maaş hesabına peşin olarak yatırılacak.
Ne kadar alınacak? Promosyonda asgari tutarlar yüzde 66 zamlandı. SGK ile protokol imzalayan bankalar emekli aylığı bin 500 liraya kadar olana en az 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olana en az 625, 2 bin 500 lira ve üstünde olana da en az 750 lira tutarında promosyon ödemesi yapacak.
Tutar daha da yükselir mi? Belirlenen tutarlar asgari tutarlar. SGK ile protokol imzalayan bankalar, en az bu tutarları ödeyecek. İsterse kampanyalarla tutarı artırabilecek.
Hangi bankalar imza attı? Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Garanti BBVA, İş Bankası, TEB ve ING.
Nelere dikkat edilmeli? Bazı bankalar ek ürün kullanımı ve başka emekli getirme gibi koşullarla tutarı artırıyor. Emeklilerin şartları detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor.
Ne zaman başvurulacak? Promosyon taahhüdü bulunmayanlar ya da taahhüdünün süresi dolanlar hemen başvurabilecek. Taahhüt süresi devam ediyorsa, dolar dolmaz başvuru yapılabilecek. İsteyen, sürenin dolmasını beklemeyebilir.
Aynı bankadan alma zorunluluğu var mı? Sözleşme süresi sona erenler, istediği bankayı seçebilir.
Banka nasıl değiştirilir? Bankanın şubesine başvurarak ya da e-Devlet'ten yapılabilir.
Daha iyi fırsat çıkarsa ne olacak? Emekliler kalan sürenin promosyonunu iade ederek bankasını değiştirebilir.
BANKALAR ARTIYOR
Promosyon rekabetine 2 banka daha katıldı. SGK ile anlaşma imzalayan ve promosyon tutarında yüzde 66 artış yapan VakıfBank, aylık maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 500, bin 500 ila 2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira ve üzeri olanlara ise 750 lira ödeme yapacak. ING Türkiye de promosyon fırsatını 2 bin 550 lira olarak güncelledi.
EMEKLİ PROMOSYON REHBERİ - 2
YARIN: Dul ve yetimlere promosyon