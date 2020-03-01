Emekliye 602 TL ek ödeme

maaşı yükselen, Temmuz'da bir zam daha alacak emeklilere, ekstra bir artış daha gündemde. Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen ek ödemenin artırılmasını istiyor., çalışanlara asgari geçim indirimi olarak en azödendiğinin altını çizerek, "Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme yüzde 10'a çıkarılsın" çağrısı yapıyor.Halen maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Eğer talep hayata geçerse, tüm emeklilere her ay net maaşlarınınEk ödeme oranı ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ek ödeme 59,94 liradan, en yüksek ek ödeme de 241,15 liradanyükselecek. Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine, 2 bin lira olana 80 lira yerine, 3 bin lira olana 120 lira yerineek ödeme verilecek.