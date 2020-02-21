Emeklilerin şu sıralar gözü-kulağı banka promosyonunda. Milyonlarca emekli ilk promosyonu alırken verdiği 3 yıllık taahhüt süresini doldurdu ya da doldurmak üzere. Hal böyle olunca; emekli maaş pastasındaki payını artırmak isteyen özel bankalar da kampanyalara hız verdi. Bazı bankalar 2017'de belirlenen, maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olan taban promosyon tutarlarını uygulamaya devam ederken; bazıları da tutarı artırdı. Maaşını taşıyıp, 1 ya da 2 bankacılık ürünü kullananlar bin 250 liraya varan promosyon alırken, getirilen emekli başına 100-125-150 lira veriliyor. Bu şekilde 2 bin 500 liraya varan ödeme vaad ediliyor. İşte sorularınızın yanıtları:
● ÖDEME ALMANIN ŞARTI VAR MI?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Yani taban promosyon tutarlarını almak için başkaca şart yok. Ancak bazı bankalar, düzenledikleri kampanyalarla bazı şartları karşılayan emeklilere daha yüksek promosyon ödüyor.
● İKİNCİ PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?
İkinci ödemeler 3 yıllık taahhüt süresi dolunca yapılacak. Promosyon 2017'nin Şubat sonunda başlamıştı. Yani taahhüt süreleri bu aydan itibaren dolmaya başladı. İlk promosyonu Mart 2017'de alan bu yılın Mart ayında, Mayıs 2017'de alan bu yılın Mayıs ayında ikinci ödeme için başvurabilecek.
● AYNI BANKADA KALMAK MECBURİ Mİ?
Taahhüt süresi sona erenler, ikinci promosyonlarını istedikleri bankadan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Kredi kullanmamışsanız, kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.
● BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.
Yarın: Hangi banka ne kadar ödeme yapacak?
● ÖDEME ALMANIN ŞARTI VAR MI?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Yani taban promosyon tutarlarını almak için başkaca şart yok. Ancak bazı bankalar, düzenledikleri kampanyalarla bazı şartları karşılayan emeklilere daha yüksek promosyon ödüyor.
● İKİNCİ PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?
İkinci ödemeler 3 yıllık taahhüt süresi dolunca yapılacak. Promosyon 2017'nin Şubat sonunda başlamıştı. Yani taahhüt süreleri bu aydan itibaren dolmaya başladı. İlk promosyonu Mart 2017'de alan bu yılın Mart ayında, Mayıs 2017'de alan bu yılın Mayıs ayında ikinci ödeme için başvurabilecek.
● AYNI BANKADA KALMAK MECBURİ Mİ?
Taahhüt süresi sona erenler, ikinci promosyonlarını istedikleri bankadan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Kredi kullanmamışsanız, kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.
● BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.
Yarın: Hangi banka ne kadar ödeme yapacak?