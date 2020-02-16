Emekliye 2.500 TL

Emekliler ikinci promosyon sevinci yaşarken, bankalar kampanyalara hız verdi. Emekli maaş pastasını büyütmek isteyen bankalar, kendisini seçen emeklilere promosyon tutarını artırıyor. Maaşını taşıyıp, bir bankacılık ürünü kullanan bin 250 liraya varan promosyon alırken, getirilen emekli başına 100-125-250 liraya varan nakit imkanı sunuluyor.
İşte bazı kampanyalar:
● AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor.
● DENİZBANK: 450 lira ödüyor. Maaşını taşıyıp 1 otomatik fatura talimatı veren Emekli Sandığı emeklileri ilave 100 lira kazanıyor.
● FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.
● ING: 450 liraya varan ödeme yapıyor.
● İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor.
● QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyıp bir bankacılık ürününü kullananlara bin 250 liraya varan promosyon ödüyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını bankaya yönlendirenlere, kişi başına 125, toplamda bin 250 lira veriyor.
● ŞEKERBANK: Emekliye; 450 liraya varan promosyon, 2 otomatik talimatı verirse 150 lira, getirilen her emekli için 150 lira lira ödüyor.
● TEB: Emekli maaşını taşıyanlara, maaşına göre 850, 925 ve bin lira promosyon ödüyor. Yakınlarını TEB'e getirenlere de getirdiği kişi başına 150, toplamda bin 500 liraya varan ödeme yapıyor. Böylece ödeme 2.500 liraya çıkıyor.
Emekliler için belirlenecek yeni promosyon miktarları konusunda SGK ile bankaların protokol yapmaları bekleniyor. Bu görüşmelere emekli dernekleri de katılmak istiyor. Bankalar Birliği ise henüz bir görüşme olmadığını belirtiyor.
Milyonlarca emekli bu günlerde promosyon için ikinci ödemeyi bekliyor. Bu konuda bankalardan gelen teklifleri değerlendiren emekliler seçim yapacak.
İşte bazı kampanyalar:
● AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor.
● DENİZBANK: 450 lira ödüyor. Maaşını taşıyıp 1 otomatik fatura talimatı veren Emekli Sandığı emeklileri ilave 100 lira kazanıyor.
● FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.
● ING: 450 liraya varan ödeme yapıyor.
● İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor.
● QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyıp bir bankacılık ürününü kullananlara bin 250 liraya varan promosyon ödüyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını bankaya yönlendirenlere, kişi başına 125, toplamda bin 250 lira veriyor.
● ŞEKERBANK: Emekliye; 450 liraya varan promosyon, 2 otomatik talimatı verirse 150 lira, getirilen her emekli için 150 lira lira ödüyor.
● TEB: Emekli maaşını taşıyanlara, maaşına göre 850, 925 ve bin lira promosyon ödüyor. Yakınlarını TEB'e getirenlere de getirdiği kişi başına 150, toplamda bin 500 liraya varan ödeme yapıyor. Böylece ödeme 2.500 liraya çıkıyor.
Emekliler için belirlenecek yeni promosyon miktarları konusunda SGK ile bankaların protokol yapmaları bekleniyor. Bu görüşmelere emekli dernekleri de katılmak istiyor. Bankalar Birliği ise henüz bir görüşme olmadığını belirtiyor.
Milyonlarca emekli bu günlerde promosyon için ikinci ödemeyi bekliyor. Bu konuda bankalardan gelen teklifleri değerlendiren emekliler seçim yapacak.