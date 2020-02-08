Emekliye 375 TL ek kazanç

Emekliler, her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin oranı, maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor. Emekliye maaşa göre en az 59,94, en çok 241,15 lira ek ödeme veriliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ise bu tutarların yükselmesini istiyor.
TÜED Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, "Çalışanlar ile emeklilerin asgari geçim indirimi (AGİ) ile ek ödeme tutarları eşitlensin" dedi. En az 220 lira AGİ uygulandığını belirten Kurnaz, "Emeklilere yapılan ek ödeme tutarları, çalışanlara yapılan ödemeler ile paralel bir uygulamaya dönüştürülsün" ifadesini kullandı.
Talep hayata geçirilirse, emeklilerin ek ödeme tutarları AGİ ile eşitlenecek. Emekliler her ay en az 220,73 lira, en çok 375 lira ek ödeme alacak.
TÜED Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, "Çalışanlar ile emeklilerin asgari geçim indirimi (AGİ) ile ek ödeme tutarları eşitlensin" dedi. En az 220 lira AGİ uygulandığını belirten Kurnaz, "Emeklilere yapılan ek ödeme tutarları, çalışanlara yapılan ödemeler ile paralel bir uygulamaya dönüştürülsün" ifadesini kullandı.
Talep hayata geçirilirse, emeklilerin ek ödeme tutarları AGİ ile eşitlenecek. Emekliler her ay en az 220,73 lira, en çok 375 lira ek ödeme alacak.