Emekli promosyonuna %1.5 formülü

banka promosyonu heyecanı yaşıyor. Emekli aylığı bağlanan herkes bankayataahhüdünü vererek promosyonu cebine koyarken, milyonlarca emekli de önümüzdeki aydan itibaren ikinci ödemeye hazırlanıyor. Emeklilere maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla bin 250 liraya varan ödeme yapıyor.SGK'nın Şubat'ta bankalarla yapacağı toplantıda tutarların artması beklenirken;'nden (TÜED) yeni bir teklif geldi.SGK tarafından bankalara gönderilen son 3 yıldaki emekli aylıkları toplamının yüzde 1.5 karşılığı olan bir ödemenin emeklilere yapılmasını talep ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Örneğin; son 3 yılda aylık toplamı 35 bin lira olan 525, 45 bin lira olan 675, 50 bin lira olan 750, 60 bin lira olan 900 lira promosyon alabilecek. Aylık arttıkça promosyon da artmalı."