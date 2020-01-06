Emekliye 382 TL zam

Emeklilerin geliri bu ay artıyor. 12.3 milyon emeklinin Ocak zammının oranı 3 Ocak'ta belli oldu. Buna göre; SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.5 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük artışı ise yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı.
NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil maaşında yüzde 6.5 zam ile 76,82 ile 382,67 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli aylığı buna göre bin 181 lira 86 kuruştan bin 258 lira 68 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 5 bin 887 lira 20 kuruştan artış 6 bin 269 lira 87 kuruşa ulaşacak. Zamlı ödemeler bu ay emeklilerin cebine girecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni aylıklarını hesaplarında görecek.
DOKTORLARA 2.483 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara geçen yıl Ocak ayından itibaren her ay verilmeye başlanan ilave ödeme arttı. Bu ay itibariyle emekli doktorların ilave ödemesi uzmanlarda 2 bin 353 liradan 2 bin 483 liraya, uzman olmayanlarda bin 799 liradan bin 898 liraya ulaştı.
NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil maaşında yüzde 6.5 zam ile 76,82 ile 382,67 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli aylığı buna göre bin 181 lira 86 kuruştan bin 258 lira 68 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 5 bin 887 lira 20 kuruştan artış 6 bin 269 lira 87 kuruşa ulaşacak. Zamlı ödemeler bu ay emeklilerin cebine girecek. SSK ve Bağ- Kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni aylıklarını hesaplarında görecek.
DOKTORLARA 2.483 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara geçen yıl Ocak ayından itibaren her ay verilmeye başlanan ilave ödeme arttı. Bu ay itibariyle emekli doktorların ilave ödemesi uzmanlarda 2 bin 353 liradan 2 bin 483 liraya, uzman olmayanlarda bin 799 liradan bin 898 liraya ulaştı.