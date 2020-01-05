Emekliye 2.112 lira Ocak zammı 12.3 milyon emeklinin hem maaşlarını hem de ek ödemelerini de artırdı. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da bin 369 liraya yükseldi.

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri bu ay artıyor.



NASIL YANSIYOR?

Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Örneğin; Aralık maaşı 3 bin lira olan SSK emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 195 lira üzerinden ek ödeme hesaplanacak.











12.3 milyon emeklinin geliri bu ay artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5 artırılırken, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve yüzde 1.5 enflasyon farkı yansıtılıyor. Maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseliyor. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti. Maaşı bin 369 lira 96 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 oranında ek ödeme alacak.Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Örneğin; Aralık maaşı 3 bin lira olan SSK emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 195 lira üzerinden ek ödeme hesaplanacak. TÜM MANŞETLER