Milyonlara Ocak zammı

Emeklilerin merakla beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019 yılı enflasyonunu yüzde 11.84 olarak açıklamasıyla emeklilerin Ocak ayı zam oranı ortaya çıktı. Buna göre; 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 6.5 olarak gerçekleşti. Memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenmiş 2019'un ikinci yarısına ilişkin yüzde 5'lik zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu. Hakem kurulunun belirlediği yüzde 4'lük artış ve yüzde 1.5 enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.5'e ulaştı. TAKVİM, zam oranına göre emeklilerin maaşlarını hesapladı.
EN AZ 1.258 LİRA
Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 675 liradan bin 784 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 249 liradan bin 330 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 982 liradan 2 bin 111 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 181 liradan bin 258 liraya yükseldi. Memur emeklilerinde ise en düşük aylık 2 bin 522 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.
CEPLERE GİRECEK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı aylıklarını bu ayın 17'si ile 28'i arasında cebine koyacak. Her ayın 1'i ve 5'i arasında maaşlarını alan memur emeklilerinin ise bu ayki ödemeleri zam oranı beklendiğinden, artış yansıtılmadan yatırıldı. Hesaplanan zam farkı daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak tarihte memur emeklilerine ödenecek.
EN AZ 1.258 LİRA
Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 675 liradan bin 784 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 249 liradan bin 330 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 982 liradan 2 bin 111 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 181 liradan bin 258 liraya yükseldi. Memur emeklilerinde ise en düşük aylık 2 bin 522 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.
CEPLERE GİRECEK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı aylıklarını bu ayın 17'si ile 28'i arasında cebine koyacak. Her ayın 1'i ve 5'i arasında maaşlarını alan memur emeklilerinin ise bu ayki ödemeleri zam oranı beklendiğinden, artış yansıtılmadan yatırıldı. Hesaplanan zam farkı daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak tarihte memur emeklilerine ödenecek.