Hesap zamanı

heyecanla beklediği zaman geldi. 12.3 milyon emeklinin Ocak zammının oranı bugün belli olacak. 2019'un ikinci 6 aylık döneminin enflasyon verisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek.olarak gerçekleşmişti. Toplusözleşmeden kaynaklı olarakgeçen yılın ikinci yarısındayüzde 5 zam alan memurlarve emeklileri, Aralık ayındaTÜFE'nin sabit kalması veyaaylık enflasyonunhalinde enflasyon farkı alacak.Merkez Bankası'nın sonbeklenti anketinden de 6 aylıkenflasyon içintahmini çıkmıştı. Bu orangerçekleşirse, memurlar vememur emeklileri yüzde 4'lükzamma ilavetenalacak.SSK ve Bağ-Kuremeklilerinin ek ödeme dahilmaaşında ise yüzde 6.29zam ile 74,34 ilearasında artış yaşanacak.En düşük emekli aylığı bunagöreçıkacak. En yüksek aylık iseek ödeme dahil 5 bin 887 lira20 kuruştanulaşacak.