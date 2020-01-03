Hesap zamanı

Emeklilerin heyecanla beklediği zaman geldi. 12.3 milyon emeklinin Ocak zammının oranı bugün belli olacak. 2019'un ikinci 6 aylık döneminin enflasyon verisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek.
TAHMİN YÜZDE 6.29
Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşmişti. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan memurlar ve emeklileri, Aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinden de 6 aylık enflasyon için yüzde 6.29 tahmini çıkmıştı. Bu oran gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 1.29 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil maaşında ise yüzde 6.29 zam ile 74,34 ile 370,30 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli aylığı buna göre bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 5 bin 887 lira 20 kuruştan 6 bin 257 lira 50 kuruşa ulaşacak.
TAHMİN YÜZDE 6.29
Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşmişti. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan memurlar ve emeklileri, Aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinden de 6 aylık enflasyon için yüzde 6.29 tahmini çıkmıştı. Bu oran gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 1.29 enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil maaşında ise yüzde 6.29 zam ile 74,34 ile 370,30 lira arasında artış yaşanacak. En düşük emekli aylığı buna göre bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 5 bin 887 lira 20 kuruştan 6 bin 257 lira 50 kuruşa ulaşacak.