Kazanç 'zam'anı

milyonlar için zam ayı olacak. Yeni gelirlerin bazıları belli oldu, bazılarının da ipuçları geldi. İşte zamlar:Maaşlara 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. En düşük maaşçıkabilecek.Maaşlara yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Beklenti anketine göre zam yüzde 5.29 olacak. En düşük maaş; memur emeklilerindememurlardalira olabilecek.Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura ödenen aile yardımı 433 liradançıkabilecek.Emekli doktorlara aylık ilave ödeme uzmanlarda, uzman olmayanlardaulaşabilecek.637 liradanyükselebilecek.Bin 384 liradançıkabilecek.Yüzde 40-69 engellilerin aylığı 509 liradan, yüzde 70 ve üzeri engellilerin aylığı da 763 liradanulaşabilecek.oplu sözleşme kapsamındazamma ilaveten 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadarverilecek.GSS DESTEĞİ: Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi 76,75 liradan 88,29 liraya çıktı. Hane içinde kişi başı gelir 981 liradan az ise primi devlet ödeyecek.

BORÇLANMADA YENİ TUTAR: Doğum ve askerlik borçlanmasında aylık tutar 941,76 lira oldu. Tek çocuk için 2 yıllık borçlanma 22 bin 602, 18 aylık askerlik borçlanması 16 bin 951 lira oldu.

PRİMLER DEĞİŞTİ: En düşük Bağ-Kur primi bin 15 liraya çıkarken, bu tutar ödemelerini düzenli yaparak 5 puanlık indirimden yararlananlar için 868,19 lira olacak. Tarım Bağ-Kur primi de 913,80 liraya çıkarken, 5 puanlık indirimle aylık en az 781,37 lira ödenecek. İsteğe bağlı primi de en az 941,76 lira oldu.







MİLYONLARA YENİ GELİR

1 OCAK'TA yürürlüğe girecek yeni asgari ücret, pek çok gelir kalemini etkileyecek:



ASGARİ ÜCRETE ZAM: Net 2 bin 324 ile 2 bin 479 lira arasında uygulanacak.



KIDEM TAZMİNATI: En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da arttı. Asgari ücretlinin her yıl için alacağı tazminat 384,6 lira yükseldi. Çalışılan her yıl için en az 2 bin 943 lira ödenecek.







HER ÇALIŞANA YENİ ÖDEME: Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 220- 375 lira aralığına çıktı.







İŞSİZLİK MAAŞI: İşsizlik maaşı damga vergisi kesilmiş olarak en az bin 168 lira 27 kuruş, en yüksek 2 bin 336 lira 53 kuruş olarak uygulanacak.





ANNEYE 3 ÖDEME

Çalışan annelere doğum izninde devletin verdiği ücret arttı. Asgari ücretlinin ödemesi 957 lira artışla 7 bin 324 liraya çıktı. İlk çocuğunu dünyaya getiren doğum yardımı ve emzirme ödeneği de dahil en az 7 bin 824 lira alacak.