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  • 01.01.2020
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Kazanç 'zam'anı

Ocak, milyonlar için zam ayı olacak. 2020 yılı yeni gelirlerle başlıyor. İşçilerden memurlara, emeklilerden engellilere, gençlerden annelere kadar hemen herkese Ocak zammı var.

Kazanç 'zam'anı
Ocak, milyonlar için zam ayı olacak. Yeni gelirlerin bazıları belli oldu, bazılarının da ipuçları geldi. İşte zamlar:

SSK-BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: Maaşlara 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. En düşük maaş bin 256 liraya çıkabilecek.

MEMURLAR VE EMEKLİLERİ: Maaşlara yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Beklenti anketine göre zam yüzde 5.29 olacak. En düşük maaş; memur emeklilerinde 2 bin 656, memurlarda 3 bin 510 lira olabilecek.

AİLE YARDIMI: Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura ödenen aile yardımı 433 liradan 477 liraya çıkabilecek.

DOKTORA İLAVE ÖDEME: Emekli doktorlara aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 478, uzman olmayanlarda bin 895 liraya ulaşabilecek.

65 YAŞ AYLIĞI: 637 liradan 671 liraya yükselebilecek.
EVDE BAKIM AYLIĞI: Bin 384 liradan bin 457 liraya çıkabilecek.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engellilerin aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 ve üzeri engellilerin aylığı da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek.

KAMU İŞÇİLERİ: Toplu sözleşme kapsamında yüzde 3 zamma ilaveten 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark verilecek.



DAR GELİRLİNİN PRİMİ DEVLETTEN
GSS DESTEĞİ: Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi 76,75 liradan 88,29 liraya çıktı. Hane içinde kişi başı gelir 981 liradan az ise primi devlet ödeyecek.

BORÇLANMADA YENİ TUTAR: Doğum ve askerlik borçlanmasında aylık tutar 941,76 lira oldu. Tek çocuk için 2 yıllık borçlanma 22 bin 602, 18 aylık askerlik borçlanması 16 bin 951 lira oldu.

PRİMLER DEĞİŞTİ: En düşük Bağ-Kur primi bin 15 liraya çıkarken, bu tutar ödemelerini düzenli yaparak 5 puanlık indirimden yararlananlar için 868,19 lira olacak. Tarım Bağ-Kur primi de 913,80 liraya çıkarken, 5 puanlık indirimle aylık en az 781,37 lira ödenecek. İsteğe bağlı primi de en az 941,76 lira oldu.



MİLYONLARA YENİ GELİR
1 OCAK'TA yürürlüğe girecek yeni asgari ücret, pek çok gelir kalemini etkileyecek:

ASGARİ ÜCRETE ZAM: Net 2 bin 324 ile 2 bin 479 lira arasında uygulanacak.

KIDEM TAZMİNATI: En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da arttı. Asgari ücretlinin her yıl için alacağı tazminat 384,6 lira yükseldi. Çalışılan her yıl için en az 2 bin 943 lira ödenecek.



HER ÇALIŞANA YENİ ÖDEME: Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 220- 375 lira aralığına çıktı.



İŞSİZLİK MAAŞI: İşsizlik maaşı damga vergisi kesilmiş olarak en az bin 168 lira 27 kuruş, en yüksek 2 bin 336 lira 53 kuruş olarak uygulanacak.


ANNEYE 3 ÖDEME
Çalışan annelere doğum izninde devletin verdiği ücret arttı. Asgari ücretlinin ödemesi 957 lira artışla 7 bin 324 liraya çıktı. İlk çocuğunu dünyaya getiren doğum yardımı ve emzirme ödeneği de dahil en az 7 bin 824 lira alacak.

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