Emekliye zam haftası

Emeklilerin Ocak zammında son viraja girildi. Zam oranı bu hafta belli olacak. 3 Ocak Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranları emeklilerin zam oranını gösterecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise memurlar gibi yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
5 AYLIK TÜFE YÜZDE 5.71
Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 6.29 olarak tahmin ediliyor. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.29 olacak, memur emeklilerinin Ocak artışı ise yüzde 5.29'u bulacak. TAKVİM, hem yüzde 5.71 çıkan 5 aylık enflasyona hem de zam tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladı.
5 AYLIK TÜFE YÜZDE 5.71
Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 6.29 olarak tahmin ediliyor. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.29 olacak, memur emeklilerinin Ocak artışı ise yüzde 5.29'u bulacak. TAKVİM, hem yüzde 5.71 çıkan 5 aylık enflasyona hem de zam tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladı.