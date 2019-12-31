Emekliye zam haftası

Ocak zammında son viraja girildi. Zam oranı bu hafta belli olacak. 3 Ocak Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranları emeklilerin zam oranını gösterecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise memurlar gibive 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonunaşan kısmı kadar fark yansıtılacak.Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonolarak tahmin ediliyor. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranıolacak, memur emeklilerinin Ocak artışı isebulacak., hem yüzde 5.71 çıkan 5 aylık enflasyona hem de zam tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşlarını hesapladı.