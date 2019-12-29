Emekliye 370 TL zam

Ocak zammının belli olmasına sayılı gün kaldı. Emekliler 3 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek. Ay içerisinde de zamlar ceplere girecek. Zam oranlarını enflasyon gösterirken, Merkez Bankası'nın beklenti anketi ipucunu veriyor. Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 6.29 olacak. Maaşlarda buna göre 74,34 ile 370,30 lira arasında artış yaşanacak.Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahilkuruş. Bu maaş, zam oranı yüzde 6.29 çıkarsa bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil 5 bin 887 lira 20 kuruştan, artış yüzdeolursa 6 bin 257 lira 50 kuruşa ulaşacak. Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşmişti. Yani 5 aylık enflasyona göre zam oranıçıktı. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.