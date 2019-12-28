Emekliye en az 1.256 TL

Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranlarını gösterecek enflasyon verilerinin açıklanacağımerakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62 çıktı.Buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 6.29 olacak. Tahmin gerçekleşirse zam oranı, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde, memur emeklilerindeolacak. En düşük esnaf emeklisi aylığıBağ-Kur tarım emeklisi aylığı daulaşacak.SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda, 2000'den sonra emekli olanlardayükselecek.Memur emeklilerine ise en az 2 bin 522 lira yerineödenecek.Ocak zammı 3 Ocak günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.