Emekliye en az 1.256 TL

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranlarını gösterecek enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak tarihi merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62 çıktı.
Buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 6.29 olacak. Tahmin gerçekleşirse zam oranı, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 6.29, memur emeklilerinde yüzde 5.29 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı bin 780, Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 327 liraya ulaşacak.
SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 107, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 256 liraya yükselecek.
Memur emeklilerine ise en az 2 bin 522 lira yerine 2 bin 656 lira ödenecek.
Ocak zammı 3 Ocak günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.
Buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 6.29 olacak. Tahmin gerçekleşirse zam oranı, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 6.29, memur emeklilerinde yüzde 5.29 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı bin 780, Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 327 liraya ulaşacak.
SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 107, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 256 liraya yükselecek.
Memur emeklilerine ise en az 2 bin 522 lira yerine 2 bin 656 lira ödenecek.
Ocak zammı 3 Ocak günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.