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  • 28.12.2019
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Emekliye en az 1.256 TL

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranlarını gösterecek enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak tarihi merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

Emekliye en az 1.256 TL
Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranlarını gösterecek enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak tarihi merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62 çıktı.

Buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 6.29 olacak. Tahmin gerçekleşirse zam oranı, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 6.29, memur emeklilerinde yüzde 5.29 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı bin 780, Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 327 liraya ulaşacak.

SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 107, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 256 liraya yükselecek.

Memur emeklilerine ise en az 2 bin 522 lira yerine 2 bin 656 lira ödenecek.



Ocak zammı 3 Ocak günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.
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