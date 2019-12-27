Buz gibi bir mola

Dünyanın en iyi buz otellerini Hotels.com derledi.
ICE HOTEL: İsveç'te 1989 yılında kurulan, dünyanın ilk buz otelinde, oda fiyatları vergi ve masraflar hariç bin 44 TL'den başlıyor.
VILLA IGLU: Kuzey Finlandiya'da yer alan otel, Ruka Kayak Bölgesine yakın bir konumda. Oda fiyatları vergi ve masraflar hariç 446 liradan başlıyor.
IGLUHUT: Güney Finlandiya bölgesindeki Espoo'da yer alıyor. Konuklar, ren geyiklerini besleyebiliyor. Oda fiyatları vergi ve masraflar hariç 2 bin 278 TL'den başlıyor.
ICE HOTEL: İsveç'te 1989 yılında kurulan, dünyanın ilk buz otelinde, oda fiyatları vergi ve masraflar hariç bin 44 TL'den başlıyor.
VILLA IGLU: Kuzey Finlandiya'da yer alan otel, Ruka Kayak Bölgesine yakın bir konumda. Oda fiyatları vergi ve masraflar hariç 446 liradan başlıyor.
IGLUHUT: Güney Finlandiya bölgesindeki Espoo'da yer alıyor. Konuklar, ren geyiklerini besleyebiliyor. Oda fiyatları vergi ve masraflar hariç 2 bin 278 TL'den başlıyor.