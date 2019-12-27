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  • 27.12.2019
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Buz gibi bir mola

Dünyanın en iyi buz otellerini Hotels.com derledi. Ice Hotel İsveç'te 1989 yılında kurulan, dünyanın ilk buz otelinde, oda fiyatları vergi ve masraflar hariç bin 44 TL'den başlıyor.

Dünyanın en iyi buz otellerini Hotels.com derledi.

ICE HOTEL: İsveç'te 1989 yılında kurulan, dünyanın ilk buz otelinde, oda fiyatları vergi ve masraflar hariç bin 44 TL'den başlıyor.

VILLA IGLU: Kuzey Finlandiya'da yer alan otel, Ruka Kayak Bölgesine yakın bir konumda. Oda fiyatları vergi ve masraflar hariç 446 liradan başlıyor.

IGLUHUT: Güney Finlandiya bölgesindeki Espoo'da yer alıyor. Konuklar, ren geyiklerini besleyebiliyor. Oda fiyatları vergi ve masraflar hariç 2 bin 278 TL'den başlıyor.
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