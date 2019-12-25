Sezonun ilk yarısında çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray 'Gençlik Operasyonu' için düğmeye bastı. "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim yönetime listeyi verdi. Listede 19-23 yaş arasında 9 futbolcu bulunuyor.
YÜZDE 90 İMZAYI ATACAKLAR
Yönetim eski yıldızı Henry Onyekuru ve Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'nin transferini yüzde 90 oranında bitirdi. Eğer bir aksilik olmazsa iki yıldız da 1.5 yıllığına kiralanacak.
KRİTİK NOKTA FFP ANLAŞMASI
Eğer FFP için gerekli olan transfer bütçesi oluşursa Terim ve scout ekibinin belirlediği listedeki isimlerden en az 2'si kadroya katılacak. Listede neredeyse tüm bölgeler için oyuncu var.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Yönetime verilen listede Kadewere, Wilson, Evander, Ederson, Ovea, Bundu ve Baars'ın bulunduğu öğrenildi. Futbolcuların menajerleri ve kulüpleriyle görüşmeler sürüyor.
HENRY ONYEKURU
Geçen sezon G.Saray'a şampiyonluğu getiren isimlerder birisiydi. Monaco'da tutunamadı.
ARTIK DÖNÜŞ İÇİN GÜN SAYIYOR
Sezon başında Everton'dan 13 milyon Euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Onyekuru çok özlediği Galatasaray formasını kısa süre içinde giyecek.
TINO KADEWERE
Le Havre formasını giyiyor. 23 yaşında Zimbabweli forvet. Bu sezon 17 golü var.
MARCELO SARACCHI
Uruguaylı sol bek Leipzig'de oynuyor. 7 maçta oynadı. 1.5 yıllığına kiralanıyor.
BRUNO WILSON
Marcao gibi scout'un Portekiz keşfi. Tondela formasını giyiyor. 22 yaşında.
EVANDER SILVA
Mıdtjylland takımının orta alandaki yıldızı. 21 yaşında. 22 maçta 7 gol ve 7 asisti var.
EDERSON SANTOS
20 yaşında Brezilyalı ön libero. Cruzeiro'da oynuyor. 21 maçta forma giydi, 2 gol attı.
OMAR GOVEA
Zulte Weregem'de oynuyor. Meksikalı orta saha oyuncusu. 23 yaşında. 15 maçta 2 golü ve 1 asisti var.
MUSTAPHA BUNDU
Aarhus'un sağ kanat oyuncusu. Siera Leone'li. 22 yaşında. 20 maçta 8 gol atıp, 9 da asist yaptı.
MILLEN BAARS
Sezon başında M.United'ın akademisinden ayrıldı. Hollandalı kanat oyuncusu. 19 yaşında.
MERT'TE FONSECA ENGELİ
Galatasaray'ın Mert Çetin planı suya düşüyor... Roma Teknik Direktörü Fonseca, Sarı-Kırmızılılar'ın kiralamak istediği milli stoperi bırakmak istemeyince görüşmeler donduruldu.
YÜZDE 90 İMZAYI ATACAKLAR
Yönetim eski yıldızı Henry Onyekuru ve Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'nin transferini yüzde 90 oranında bitirdi. Eğer bir aksilik olmazsa iki yıldız da 1.5 yıllığına kiralanacak.
KRİTİK NOKTA FFP ANLAŞMASI
Eğer FFP için gerekli olan transfer bütçesi oluşursa Terim ve scout ekibinin belirlediği listedeki isimlerden en az 2'si kadroya katılacak. Listede neredeyse tüm bölgeler için oyuncu var.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Yönetime verilen listede Kadewere, Wilson, Evander, Ederson, Ovea, Bundu ve Baars'ın bulunduğu öğrenildi. Futbolcuların menajerleri ve kulüpleriyle görüşmeler sürüyor.
HENRY ONYEKURU
Geçen sezon G.Saray'a şampiyonluğu getiren isimlerder birisiydi. Monaco'da tutunamadı.
ARTIK DÖNÜŞ İÇİN GÜN SAYIYOR
Sezon başında Everton'dan 13 milyon Euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Onyekuru çok özlediği Galatasaray formasını kısa süre içinde giyecek.
TINO KADEWERE
Le Havre formasını giyiyor. 23 yaşında Zimbabweli forvet. Bu sezon 17 golü var.
MARCELO SARACCHI
Uruguaylı sol bek Leipzig'de oynuyor. 7 maçta oynadı. 1.5 yıllığına kiralanıyor.
BRUNO WILSON
Marcao gibi scout'un Portekiz keşfi. Tondela formasını giyiyor. 22 yaşında.
EVANDER SILVA
Mıdtjylland takımının orta alandaki yıldızı. 21 yaşında. 22 maçta 7 gol ve 7 asisti var.
EDERSON SANTOS
20 yaşında Brezilyalı ön libero. Cruzeiro'da oynuyor. 21 maçta forma giydi, 2 gol attı.
OMAR GOVEA
Zulte Weregem'de oynuyor. Meksikalı orta saha oyuncusu. 23 yaşında. 15 maçta 2 golü ve 1 asisti var.
MUSTAPHA BUNDU
Aarhus'un sağ kanat oyuncusu. Siera Leone'li. 22 yaşında. 20 maçta 8 gol atıp, 9 da asist yaptı.
MILLEN BAARS
Sezon başında M.United'ın akademisinden ayrıldı. Hollandalı kanat oyuncusu. 19 yaşında.
MERT'TE FONSECA ENGELİ
Galatasaray'ın Mert Çetin planı suya düşüyor... Roma Teknik Direktörü Fonseca, Sarı-Kırmızılılar'ın kiralamak istediği milli stoperi bırakmak istemeyince görüşmeler donduruldu.