Emekliye asgari ücret zammı Ocak artışı için gün sayan emekliler için, Türkiye Emekliler Derneği’nden ‘asgari ücret zammı’ çağrısı geldi: Emeklinin zam oranı, asgari ücret artış oranından az kalırsa, fark kapatılsın.

Emekliler Ocak'ta zamlı maaşlarını almaya hazırlanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki TÜFE oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve 2019 ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Zam için geri sayım başlarken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) "Artış sistemi değişsin" çağrısı geldi.



NASIL UYGULANACAK?

TÜED Araştırma Müdürü Namık Tan, "Emekli aylığındaki zam oranı, asgari ücretteki artış ile eşitlenmeli. Bu oran asgari ücretteki artışın altına düşmemeli. Ocak ayında emekli maaşlarına bu fark yansıtılabilir" dedi. Bu sistem hayata geçerse, emekliler mevcut durumdaki gibi Ocak ve Temmuz aylarında zamlarını alacak. Eğer asgari ücretteki zam oranı kendilerine yansıtılandan fazla ise, aradaki fark da Ocak ayında maaşlara eklenecek. Örneğin; emekli yıllık yüzde 20 zam aldı. Eğer asgari ücretteki artış yüzde 25 ise, 5 puanlık fark emeklilerin maaşlarına ilave edilecek