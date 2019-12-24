Emekliye 1.100 TL Emeklilerin büyük bölümü ikinci promosyonlarını almaya hazırlanırken, bankaların kampanya yarışı sürüyor. Promosyon bin 100 liraya kadar çıktı.

Bankalar, emekli kapma yarışını sürdürüyor. Emeklilere özel promosyon kampanyaları düzenliyor:



● AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşlarını 2 gün önce çekebiliyor.

● DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

● FİBABANKA: 330, 415, 500 lira ödeme yapıyor.

● İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor.

● TEB: Yeni edinilen emekli maaş müşterilerine, 2 otomatik fatura talimatı verirlerse bin liraya varan promosyon veriyor. Emekli yakınını getirenlere de 100 lira ödeme yapıyor.



Emeklilerin büyük bölümü ikinci promosyonlarını almaya hazırlanırken, bankaların kampanya yarışı sürüyor. Promosyon bin 100 liraya kadar çıktı.