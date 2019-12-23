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  • 23.12.2019
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17 milyona yeni maaş

17 milyon kişinin mı için ipucu tahminleriyle geldi.

17 milyona yeni maaş
Ocak, sadece emeklilerin değil, pek çok kesimin ayı olacak. 17 milyon kişinin yeni gelirleri için ipuçları geldi:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki oranında zam yapılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken; zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. En düşük maaş bin 256 liraya çıkabilecek.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre zam yüzde 4.71'e ulaşırken, beklenti anketine göre yüzde 5.29 olacak. Bu artış; aile yardımı, emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltecek.
Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı 3 bin 334 liradan 3 bin 510 liraya, eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olanın aile yardımı 433 liradan 477 liraya çıkabilecek.
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 478, uzman olmayanlarda bin 895 liraya ulaşabilecek.
637 lira olan 65 yaş aylığı, 671 liraya yükselebilecek.
Bin 384 lira tutarındaki evde bakım desteği, bin 457 liraya çıkabilecek.
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek.



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