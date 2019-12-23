17 milyona yeni maaş

Ocak, sadece emeklilerin değil, pek çok kesimin zam ayı olacak. 17 milyon kişinin yeni gelirleri için ipuçları geldi:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken; zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. En düşük maaş bin 256 liraya çıkabilecek.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre zam yüzde 4.71'e ulaşırken, beklenti anketine göre yüzde 5.29 olacak. Bu artış; aile yardımı, emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltecek.
Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı 3 bin 334 liradan 3 bin 510 liraya, eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olanın aile yardımı 433 liradan 477 liraya çıkabilecek.
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 478, uzman olmayanlarda bin 895 liraya ulaşabilecek.
637 lira olan 65 yaş aylığı, 671 liraya yükselebilecek.
Bin 384 lira tutarındaki evde bakım desteği, bin 457 liraya çıkabilecek.
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken; zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. En düşük maaş bin 256 liraya çıkabilecek.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Temmuz-Kasım enflasyonuna göre zam yüzde 4.71'e ulaşırken, beklenti anketine göre yüzde 5.29 olacak. Bu artış; aile yardımı, emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltecek.
Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı 3 bin 334 liradan 3 bin 510 liraya, eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olanın aile yardımı 433 liradan 477 liraya çıkabilecek.
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 478, uzman olmayanlarda bin 895 liraya ulaşabilecek.
637 lira olan 65 yaş aylığı, 671 liraya yükselebilecek.
Bin 384 lira tutarındaki evde bakım desteği, bin 457 liraya çıkabilecek.
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek.