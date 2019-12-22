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  • 22.12.2019
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Emekliye ek

Emeklilerin hem maaşlarını hem ek ödemelerini artıracak Ocak mı için son viraja girilirken; ’den ‘Ek ödeme oranı yüzde 4-5’ten en az yüzde 8’e çıksın’ çağrısı geldi. Talep hayata geçerse ek ödeme 90 ile 452 lira arasında değişecek.

Emekliye ek zam
Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri Ocak ayında artacak. ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 ve farkı yansıtılacak. Maaşın yüzde 4'ü-yüzde 5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıktan hesap yapılacağı için artacak. Türkiye Emekliler Derneği (), 'Ek ödeme en az yüzde 8 olsun' diyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarı ikiye katlanacak.

NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemeleri 33,77 ile 226,43 lira arasında artacak. Halen en düşük aylık net bin 125 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyor. Oran yüzde 8'e çıkarsa, ek ödeme tutarı 90,05 liraya çıkacak. En yüksek maaşta ise 452,86 liraya ulaşacak.


Milyonlarca emeklinin maaşı önümüzdeki ay enflasyona göre artacak. Emekliler zamlı maaşlarını Ocak ayı ile birlikte alacak.
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