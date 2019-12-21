Emekliye zam + fark

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zamları netleşmeye başladı. Maaşlara Ocak'ta yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılması kararlaştırılırken, gerek şu ana kadar gerçekleşen veriler gerek de tahminler çifte zam olabileceğini gösteriyor. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Buna göre Ocak zammı yüzde 0.71 enflasyon farkıyla yüzde 4.71'e ulaşacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketi 6 aylık enflasyonun yüzde 6.29 çıkabileceğini ortaya koydu. Bu tahmine göre de zam oranı yüzde 1.29 enflasyon farkıyla yüzde 5.29'a ulaşacak.
EN AZ 133 TL ARTIŞ
Bu durumda maaşlara en az 133,46 lira zam gelecek. En düşük memur emeklisi aylığı yüzde 5.29'a göre 2 bin 656 liraya çıkacak.
EN AZ 133 TL ARTIŞ
Bu durumda maaşlara en az 133,46 lira zam gelecek. En düşük memur emeklisi aylığı yüzde 5.29'a göre 2 bin 656 liraya çıkacak.