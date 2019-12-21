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  • 21.12.2019
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Emekliye + fark

Ocak’ta memur emeklilerine çifte göründü. Beklenti anketine göre yüzde 4 zamma yüzde 1.29’luk farkı eklenecek. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı.

Emekliye zam + fark
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin ları netleşmeye başladı. Maaşlara Ocak'ta yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılması kararlaştırılırken, gerek şu ana kadar gerçekleşen veriler gerek de tahminler çifte zam olabileceğini gösteriyor. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Buna göre Ocak zammı yüzde 0.71 enflasyon farkıyla yüzde 4.71'e ulaşacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketi 6 aylık enflasyonun yüzde 6.29 çıkabileceğini ortaya koydu. Bu tahmine göre de zam oranı yüzde 1.29 enflasyon farkıyla yüzde 5.29'a ulaşacak.

EN AZ 133 TL ARTIŞ
Bu durumda maaşlara en az 133,46 lira zam gelecek. En düşük memur emeklisi aylığı yüzde 5.29'a göre 2 bin 656 liraya çıkacak.

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