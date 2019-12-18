Emekliye 3 zam

gelirleri Ocak'ta değişecek. Hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammıartışla alacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur'lular bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerineartış ve Temmuz-Aralık'ta TÜFEaşarsa fark yansıtılacak. Ayrıca tüm emeklilere verilen, maaşınoranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Emekli Sandığı kapsamındakiise üçüncü bir zam daha olacak. Emekli doktorlar için ilave ödeme uygulamasında her ay verilen tutar, memur maaşındaki yükselişle zamlanacak. Yüzde 5.29'luk tahmine göre uzmanların ilave ödemesi 2 bin 353'ten, uzman olmayanların da bin 799'dan bin 895 liraya çıkacak.birlikteödenmesine hak kazanamamış olanlaryararlanabiliyor.doktorlar,herhangi birişte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.doktor vefat etmişse, ilave ödeme, haksahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlamaoranları doğrultusunda ödemeden yararlanabiliyor.