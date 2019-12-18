Emekliye 3 zam

Emeklilerin gelirleri Ocak'ta değişecek. Hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammı ilave ödemelerindeki artışla alacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur'lular bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 4 artış ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Ayrıca tüm emeklilere verilen, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Emekli doktorlar için ilave ödeme uygulamasında her ay verilen tutar, memur maaşındaki yükselişle zamlanacak. Yüzde 5.29'luk tahmine göre uzmanların ilave ödemesi 2 bin 353'ten 2 bin 478 liraya, uzman olmayanların da bin 799'dan bin 895 liraya çıkacak.
KİMLER ALIYOR
AYLIKLARIYLA birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
EMEKLI doktorlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.
EĞER doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ödemeden yararlanabiliyor.
KİMLER ALIYOR
AYLIKLARIYLA birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
EMEKLI doktorlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.
EĞER doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ödemeden yararlanabiliyor.