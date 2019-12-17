Emekliye 5'li kazanç

Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşmeye başladı. Emekliler, 2020'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren yeni promosyon ödemeleri başlayacak. Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Temmuz'da benzer zamlar yapılacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğu için 2020 promosyon yılı olacak. Banka promosyonları Mart 2017'de başlamıştı. Emeklilere 2020'de de iki kez biner lira bayram ikramiyesi ödenecek.
Emeklilerin 2020 yılında alacakları ikramiyelerin artırılması da gündemde.
Emeklilerin 2020 yılında alacakları ikramiyelerin artırılması da gündemde.