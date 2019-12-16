Emekliye 370 TL

Ocak zammı yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur'lulara bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine de yüzde 4 zam ve 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki TÜFE tahminine göre SSK ve Bağ- Kur'lulara, memur emeklilerinezam olacak.Ocak'ta ayrıca maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme de yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 6.29 artışa göre SSK ve Bağ-Kur'luların ek ödeme dahil gelirinde 74 ile 370 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 181 lira 86 kuruştan bin 256 lira 20 kuruşa, en yüksek aylık da 5 bin 887 liradanulaşacak.