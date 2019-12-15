Emekliye en az 1.256 TL

Ocak zammı için geri sayım başladı. Süre yaklaşırken; zam oranı da gelen ipuçlarıyla şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılırken, Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketindeki tahmin bunun yüzde 6.29 olabileceğini gösteriyor.TAKVİM, hem bu tahmine hem de 5 ayda gerçekleşenenflasyona göre yeni maaşları hesapladı. Hazırladığımız tabloya bakan emekliler zam oranları hakkında fikir sahibi olabilecek. Halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş. Bu maaş, zam oranı yüzde 6.29 çıkarsaçıkacak. En yüksek aylık ise 5 bin 660 lira 77 kuruştan artışolursakuruşa ulaşacak.