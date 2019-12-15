Emekliye en az 1.256 TL

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Süre yaklaşırken; zam oranı da gelen ipuçlarıyla şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılırken, Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketindeki tahmin bunun yüzde 6.29 olabileceğini gösteriyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
TAKVİM, hem bu tahmine hem de 5 ayda gerçekleşen yüzde 5.71'lik enflasyona göre yeni maaşları hesapladı. Hazırladığımız tabloya bakan emekliler zam oranları hakkında fikir sahibi olabilecek. Halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş. Bu maaş, zam oranı yüzde 6.29 çıkarsa bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık ise 5 bin 660 lira 77 kuruştan artış yüzde 6.29 olursa 6 bin 16 lira 83 kuruşa ulaşacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
TAKVİM, hem bu tahmine hem de 5 ayda gerçekleşen yüzde 5.71'lik enflasyona göre yeni maaşları hesapladı. Hazırladığımız tabloya bakan emekliler zam oranları hakkında fikir sahibi olabilecek. Halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş. Bu maaş, zam oranı yüzde 6.29 çıkarsa bin 256 lira 21 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık ise 5 bin 660 lira 77 kuruştan artış yüzde 6.29 olursa 6 bin 16 lira 83 kuruşa ulaşacak.