Emekliye 2.656 TL

kadariçin de zam ayı olacak.Memur emeklilerinin maaşlarına,memurlar gibivebu yılın ikinci 6 aylık dönemindeenflasyon'i aşarsa aşankısım kadar fark yansıtılacak.Temmuz-Kasım enflasyonuolarak gerçekleşti. Bunagöre Ocak zammı yüzde 0.71enflasyon farkıylaulaşacak. Merkez Bankası'nınson beklenti anketine göre ise 6aylık enflasyonolaraktahmin ediliyor. Bu tahmine görede zam oranı yüzde 1.29 enflasyonfarkıylaulaşacak.Bu oran, maaşlara en azartış getirecek. Halen endüşük memur emeklisi aylığı 2 bin522 lira 84 kuruş. Bu maaş, eğerartış yüzde 5.29 olursaulaşacak. Memuremeklileri, farklarını maaşlarındansonra alacaklar.