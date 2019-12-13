Emekliye 356 TL zam

Ocak zammı netleşmeye başladı.'nın yaptığı bu yılın son beklenti anketinde 2019 enflasyon tahminiolarak yer aldı. Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranıolacak. Maaşlarda buna göreilearasında artış yaşanacak.Halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruş. Bu maaş, eğer zam oranı yüzde 6.29 çıkarsaçıkacak. En yüksek aylık ise bu tahmine göre 5 bin 660 lira 77 kuruştanulaşacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşmişti. Yani 5 aylık enflasyona göre zam oranıçıktı. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.