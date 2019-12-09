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  • 09.12.2019
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Emekliye 2’li formülü

5 aylık % 5.71 çıkarken, emeklilerin Ocak artışına tek adım kaldı Uzmanlar, ve Bağ-Kur’luların mını % 6-6.5 seviyesinde bekliyor...

Emekliye 2’li zam formülü
Emeklilerin Ocak mı için geri sayım başladı. Zam oranında 2019'un ikinci yarısındaki belirleyici olurken, bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Şimdi gözler Aralık enflasyonuna çevrildi. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak tahminler var. 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12. Buna göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek. Son dönemde gelen göstergeler ise yıllık enflasyonun yüzde 12'nin altında kalacağı yönünde... Bu durumda SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı yüzde 6.65'in altında olacak. Uzmanlar, zammı yüzde 6-6.5 seviyesinde bekliyor.

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