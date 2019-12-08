Emekliye 336 TL zam

Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. Zam oranında 2019'un ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olurken, bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz- Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.71 olacak. Bu oran, Aralık enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Bu emekliler 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5.71 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 67,48 ile 336,16 lira arasında artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 181 lira 86 kuruştan bin 249 lira 34 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 lira 20 kuruştan 6 bin 223 lira 36 kuruşa ulaşacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5.71 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 67,48 ile 336,16 lira arasında artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 181 lira 86 kuruştan bin 249 lira 34 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 lira 20 kuruştan 6 bin 223 lira 36 kuruşa ulaşacak.