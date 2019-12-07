Emekliye en az 2.641 TL

Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Enflasyon verileri zammın ipuçlarını veriyor. Maaşlara Ocak'ta'lük zamma ilaveten, 2019'un ikinci yarısında enflasyon'i aşarsa fark da yansıtılacağı için, memur emeklileri verileri yakından izliyor. Temmuz- Kasım enflasyonuçıktı. Buna göre, memur emeklilerine yüzdeoluştu. Böylece Ocak zammı yüzde 4.71'e ulaştı. Aralık enflasyonuna göre fark yani emeklilerin zam oranı artacak ya da azalacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira. Bu maaş, yüzde 4.71 artışa göreulaşacak. Emekliler, kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek. Maaşını 1-5 Ocak arasında artış yansıtılmadan alacak olan memur emeklileri, zam farkını ise ay içerisinde hesabında görecek. Zam farkının yatırılacağı tarihtarafından duyurulacak.