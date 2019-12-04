Emekliye 5.71 memura 4.71

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyonunu açıkladı, milyonların Ocak zammının ipuçları geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Dün açıklanan verilere göre Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.71 olurken, memur emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.71 enflasyon farkı oluştu. Buna Aralık ayının enflasyon verisi daha eklenecek, Enflasyon tahminleri de zam oranlarına ilişkin ipuçları veriyor. 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon Yeni Ekonomi Programı'ndaki ve Merkez Bankası'nın yüzde 12'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak. Bu tahmine göre, memurların ve memur emeklilerinin farkı ise yüzde 1.65 olacak.
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- 04.12.2019
- Gazete