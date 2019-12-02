Emekliye-memura ayda 406 TL

Memurlar maaşlarıyla birlikte aile yardımında da yaşanacak Ocak artışını beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talep, önümüzdeki günlerde toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) da taşınacak. Eğer kabul edilirse, memurlara her ay ödenen aile yardımı emekliler için de hayata geçirilecek. Memurlara çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 295,47 lira. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 69,22, 6 yaş üstü için 34,61 lira.
Bu tutarlar Ocak'ta memur maaş katsayısındaki yükselişle değişecek. Ayrıca eş yardımına gösterge artışı yansıtılacak. Artış tahminlerine göre eş yardımı 333,03, çocuk yardımı da yaşa göre 36,62 ya da 73,24 lira olacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memurun aylık aile yardımı 364,69 liradan 406,27 liraya yükselirken, talepler hayata geçerse bu ödemeyi aynı şartlardaki emekli de alabilecek.
Aile yardımı tüm emekliler için talep ediliyor. Beklentiler gerçekleşirse, emekliler önemli bir ek gelire kavuşmuş olacak.
Bu tutarlar Ocak'ta memur maaş katsayısındaki yükselişle değişecek. Ayrıca eş yardımına gösterge artışı yansıtılacak. Artış tahminlerine göre eş yardımı 333,03, çocuk yardımı da yaşa göre 36,62 ya da 73,24 lira olacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memurun aylık aile yardımı 364,69 liradan 406,27 liraya yükselirken, talepler hayata geçerse bu ödemeyi aynı şartlardaki emekli de alabilecek.
Aile yardımı tüm emekliler için talep ediliyor. Beklentiler gerçekleşirse, emekliler önemli bir ek gelire kavuşmuş olacak.