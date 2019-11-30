Yeni promosyon Milyonlarca emekli ikinci kez promosyon almaya hazırlanırken, TÜED’den tutarda artış çağrısı geldi: Komisyon kurulsun, promosyon yeniden belirlensin.

Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile ek gelir imkanı elde etti. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon alırken, bazı bankalar ek ürünler kullanan emekliler için tutarı bin liraya kadar çıkardı. Promosyonun hayata geçtiği Mart 2017'de ödeme alan emekliler için ikinci promosyon dönemi de yaklaşıyor. Milyonlarca emekli Mart 2020'den itibaren yeniden ödeme almaya hazırlanırken, tutarda artış yapılsın çağrısı geldi.



MEMUR KRİTERİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emeklilere promosyon için yıllarca mücadele verdiklerini anımsatarak, mimarı oldukları işin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 3 yıllığına ödenen 375 liralık promosyonun aylık 10 lira civarına geldiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti: "Promosyonlar, günümüzün ekonomik şartlarında anlamını yitirmiştir. Yeni yılda SGK, bankalar ve derneğimizce oluşturulacak bir komisyon tarafından promosyonlar artırılmalı."