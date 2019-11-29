Gelirler artıyor

Ocak, sadece emekliler değil, herkes için zam ayı olacak. Çalışançalışmayan hemen herkesin geliri artacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Zam oranı, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 6.65, beklenti anketine göre yüzde 6.82 olacak. En düşük maaş bin 262 liraya çıkabilecek.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.
Memur maaş katsayısındaki artış; aile yardımı, emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltecek.
Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura ödenecek tutar 433 liradan 479,51 liraya çıkabilecek.
ÜCRET ASGARİ, ETKİSİ AZAMİ
görüşmeler pazartesi başlıyor. Bu ücret pek çok ödemeyi de yükseltecek. 2019 enflasyon tahmini olan yüzde 12 oranında artarsa, bekar çalışan için net ücret 2 bin 263 lirayı bulacak, asgari geçim indirimi 214-365, işsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığında olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Zam oranı, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 6.65, beklenti anketine göre yüzde 6.82 olacak. En düşük maaş bin 262 liraya çıkabilecek.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.
Memur maaş katsayısındaki artış; aile yardımı, emekli doktorların ek ödemesi, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı ve engelli aylığını da yükseltecek.
Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura ödenecek tutar 433 liradan 479,51 liraya çıkabilecek.
ÜCRET ASGARİ, ETKİSİ AZAMİ
görüşmeler pazartesi başlıyor. Bu ücret pek çok ödemeyi de yükseltecek. 2019 enflasyon tahmini olan yüzde 12 oranında artarsa, bekar çalışan için net ücret 2 bin 263 lirayı bulacak, asgari geçim indirimi 214-365, işsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığında olacak.