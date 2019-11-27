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  • 27.11.2019
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Emekliye seyyanen

ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak’ta, 6 aylık oranında alacak. Artışın yüzde 6.65 ya da yüzde 6.82 olması beklenirken; ’den ‘Sistem değişsin, zamlar seyyanen olsun’ çağrısı geldi.

Emekliye seyyanen zam
Enflasyona endeksli alan ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını merakla beklerken; Türkiye Emekliler Derneği'nden () hesaplamada yeni sistem önerisi geldi: "a endeksli zam sistemi bırakılsın. Seyyanen artış yöntemine geçilsin." Mevcut sistemde SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı Temmuz zammını, ikinci yarısındaki enflasyon oranı ise maaşlarda yapılacak Ocak artışını gösteriyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı yaklaşırken, enflasyon tahminleri artışın yüzde 6.65 ya da 6.82 olabileceği yönünde bulunuyor.TÜED Başkanı Kazım Ergün ise enflasyona endeksli maaş artış sisteminin beklentileri karşılamadığını belirterek, şöyle konuştu: " İstatistik Kurumu tarafından belirlenmiş enflasyon sepeti hesaplamaları, emeklilerin harcama kalıplarına uymuyor. Kanun değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir."
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