Emekliye seyyanen zam

Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını merakla beklerken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerisi geldi: "Enflasyona endeksli zam sistemi bırakılsın. Seyyanen artış yöntemine geçilsin." Mevcut sistemde SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı Temmuz zammını, ikinci yarısındaki enflasyon oranı ise maaşlarda yapılacak Ocak artışını gösteriyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı yaklaşırken, enflasyon tahminleri artışın yüzde 6.65 ya da 6.82 olabileceği yönünde bulunuyor.TÜED Başkanı Kazım Ergün ise enflasyona endeksli maaş artış sisteminin beklentileri karşılamadığını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenmiş enflasyon sepeti hesaplamaları, emeklilerin harcama kalıplarına uymuyor. Kanun değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir."
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- 27.11.2019
- Gazete