Emekliye 1.000 TL

Tüm emekliler promosyon ile ek gelire kavuştu. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor. Bankalar halen bin liraya varan promosyon veriyor. Ayrıca emekli müşteri getirenlere 100-125 lira verenler de; 2 gün erken maaş, ücretsiz havale-EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunanlar da var. Ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, özel faiz gibi imkanlar da sunulan faydalar arasında.
YARIŞ BÜYÜYECEK
Emekli aylığı bağlananlar bankaya taahhüt verip ödemesini alabiliyor. Ayrıca emeklilerin büyük bölümü ikinci kez promosyon almak için gün sayıyor. Uygulama Mart 2017'de başlamıştı. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'de bir kez daha bu imkandan faydalanabilecek. Kampanyaların bu tarihte daha da büyümesi bekleniyor.
YARIŞ BÜYÜYECEK
Emekli aylığı bağlananlar bankaya taahhüt verip ödemesini alabiliyor. Ayrıca emeklilerin büyük bölümü ikinci kez promosyon almak için gün sayıyor. Uygulama Mart 2017'de başlamıştı. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'de bir kez daha bu imkandan faydalanabilecek. Kampanyaların bu tarihte daha da büyümesi bekleniyor.