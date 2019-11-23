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  • 23.11.2019
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Emekliye 401 TL

Ocak’ta emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de artacak. Yüzde 6.82’lik 6 aylık tahminine göre ve Bağ-Kur’luların gelirlerinde 80 ile 401 lira arasında artış yaşanacak.

Emekliye 401 TL zam
Emekliler Ocak mı merakla bekliyor. Zam oranını gösterecek verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. ve Bağ- Kur'lulara 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre ise 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 6.82 olacak.

NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 6.82 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 80,61 ile 401,5 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 181 liradan bin 262 lira 47 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 lira 20 kuruştan 6 bin 288 lira 70 kuruşa ulaşacak.

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