Emekliye 401 TL zam

Emekliler Ocak zammı merakla bekliyor. Zam oranını gösterecek enflasyon verileri yakından izlenirken, ipuçları da geliyor. SSK ve Bağ- Kur'lulara 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre ise 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 6.82 olacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 6.82 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 80,61 ile 401,5 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 181 liradan bin 262 lira 47 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 lira 20 kuruştan 6 bin 288 lira 70 kuruşa ulaşacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 6.82 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 80,61 ile 401,5 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 181 liradan bin 262 lira 47 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 lira 20 kuruştan 6 bin 288 lira 70 kuruşa ulaşacak.