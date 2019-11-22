Emekliye çifte zam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri kadar memur emeklileri de Ocak zammı için enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Memur emeklilerinin hakem kurulunun belirlediği yüzde 4'lük Ocak zammı, 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5'i aşarsa yükselecek. Hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyon verileri hem de tahminler fark olabileceğini gösteriyor. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı, buna göre emekliler için yüzde 0.31 fark oluştu. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde enflasyon tahmini ise farkın yüzde 1.82'ye çıkabileceğini ortaya koydu. Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 5.82'yi bulacak. Memur emeklilerinin maaşında en az 146,83 lira artış yaşanacak. En düşük aylık 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 669 lira 67 kuruşa çıkacak. TAKVİM, memur emeklilerinin Ocak maaşlarını hesapladı. Tabloya bakan emekliler, yeni maaşları hakkında fikir sahibi olabilecek.
- Bugünkü Takvim
- 22.11.2019
- Gazete