Emekliye en az 1.262 TL

Emeklilerin Ocak zammı için son viraja girildi. Zam oranının ortaya çıkması için sadece 2 enflasyon verisi kaldı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.31 zam oluşurken, Kasım ve Aralık verilerine göre bu oran artacak ya da azalacak. Merkez Bankası'nın yaptığı Kasım ayı beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.82 olacak.
NASIL ETKİLEYECEK?
Bu tahmin tutarsa; ek ödeme dahil en düşük aylık bin 181 liradan bin 262 liraya, en yüksek emekli aylığı da 5 bin 887 liradan 6 bin 288 liraya çıkacak. TAKVİM, hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de yüzde 6.82'lik tahmine göre yeni maaşları hesapladı. Tabloya bakan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni maaşları hakkında fikir sahibi olabilecek.
1.300 TL'NİN ALTINDA 244 BİN KİŞİ VAR
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları, bin ile bin 100 lira arasında aylık alan emekli sayısının 87 bin olduğunu gösterdi. Selçuk, "Bin 100 liranın altında aylık alan dosya sayısı 1.1 milyon' deniyor. 1.1 milyon denilen aylık dosya sayısı kaç? 87 bin. Bin 300 lira aylık alan dosya sayısı ne deniyor iddia olarak? 1 milyon 350 bin? Peki gerçek rakam ne? 157 bin" dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ellerinde 10'dan fazla analiz olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu: "Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Yaş bekleyenlerin emeklilik yaşı 60 değil, ortalama 48."
NASIL ETKİLEYECEK?
Bu tahmin tutarsa; ek ödeme dahil en düşük aylık bin 181 liradan bin 262 liraya, en yüksek emekli aylığı da 5 bin 887 liradan 6 bin 288 liraya çıkacak. TAKVİM, hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de yüzde 6.82'lik tahmine göre yeni maaşları hesapladı. Tabloya bakan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni maaşları hakkında fikir sahibi olabilecek.
1.300 TL'NİN ALTINDA 244 BİN KİŞİ VAR
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları, bin ile bin 100 lira arasında aylık alan emekli sayısının 87 bin olduğunu gösterdi. Selçuk, "Bin 100 liranın altında aylık alan dosya sayısı 1.1 milyon' deniyor. 1.1 milyon denilen aylık dosya sayısı kaç? 87 bin. Bin 300 lira aylık alan dosya sayısı ne deniyor iddia olarak? 1 milyon 350 bin? Peki gerçek rakam ne? 157 bin" dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ellerinde 10'dan fazla analiz olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu: "Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Yaş bekleyenlerin emeklilik yaşı 60 değil, ortalama 48."