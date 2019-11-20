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  • 20.11.2019
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Emekliye 2.669 TL memura 3.528 TL

5.2 milyon memur ve emekliye ’ta yüzde 4’lük ma ilaveten yüzde 1.82 enflasyon farkı göründü. Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, en düşük maaş memurlarda 3 bin 528, emeklilerinde 2 bin 669 lira olacak

Emekliye 2.669 TL memura 3.528 TL
Ocak'ta memurlara ve memur emeklilerine yüzde 4 ve enflasyon farkı göründü. Memurların ve memur emeklilerinin 'ta fark alması için 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde, 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.18 oldu. Bu tahmine göre, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.82 olacak ve memurlara ve emeklilerine yüzde 1.82 fark oluşacak. Ocak zammı da bu durumda yüzde 5.82'ye ulaşacak. Tahmin gerçekleşirse, en düşük memur emeklisi aylığı aile yardımı dahil 2 bin 522 liradan 2 bin 669 liraya yükselecek. Aile yardımı hariç en düşük memur aylığı da yüzde 5.82 artışla 3 bin 334 liradan 3 bin 528 liraya ulaşacak. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı. Buna göre de memurlara ve memur emeklilerine şu ana kadar yüzde 0.31 fark oluştu. Bu fark, Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artacak ya da azalacak. Memurlar ve emekliler 3 Ocak'ta kesin zam oranlarını öğrenecek.
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