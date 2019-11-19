Emekliye 386 TL

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Emekliler, zam oranını merakla beklerken; Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketi ipucu verdi. Ekonomistlerle yapılan ankette 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.18 olurken, bu öngörü 2019'un ikinci yarısında gerçekleşecek TÜFE oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde yüzde 6.82 artış olacağını gösteriyor.
2 VERİ KALDI
Bu tahmin tutarsa, yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gelirinde 80 ile 386 lira arasında zam olacak. En düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruştan bin 262 lira 47 kuruşa, en yüksek emekli aylığı da 5 bin 660 lira 77 kuruştan 6 bin 46 lira 83 kuruşa yükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 5.31 olarak gerçekleşti. Buna Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek, emeklilerin zam oranı belli olacak. Emekliler kesin zam oranlarını 3 Ocak'ta öğrenecek.
2 VERİ KALDI
Bu tahmin tutarsa, yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gelirinde 80 ile 386 lira arasında zam olacak. En düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruştan bin 262 lira 47 kuruşa, en yüksek emekli aylığı da 5 bin 660 lira 77 kuruştan 6 bin 46 lira 83 kuruşa yükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 5.31 olarak gerçekleşti. Buna Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek, emeklilerin zam oranı belli olacak. Emekliler kesin zam oranlarını 3 Ocak'ta öğrenecek.