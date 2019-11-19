Emekliye 386 TL

Ocak zammı için geri sayım başladı. Emekliler, zam oranını merakla beklerken; Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketi ipucu verdi. Ekonomistlerle yapılan ankette 2019 yılı enflasyon tahminiolurken, bu öngörü 2019'un ikinci yarısında gerçekleşecek TÜFE oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerindeartış olacağını gösteriyor.Bu tahmin tutarsa, yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gelirinde 80 ile 386 lira arasında zam olacak. En düşük emekli aylığı bin 181 lira 87 kuruştanen yüksek emekli aylığı da 5 bin 660 lira 77 kuruştanyükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz- Ekim enflasyonuolarak gerçekleşti. Buna Kasım ve Aralık enflasyonu eklenecek, emeklilerin zam oranı belli olacak. Emekliler kesin zam oranlarını 3 Ocak'ta öğrenecek.