Emekliye yüzde 6.82 zam Merkez Bankası’nın beklenti anketi açıklandı. Yüzde 12.8’lik tahmine göre 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ayında yüzde 6.82 zam göründü.

Tüm emekliler için Ocak zam ayı olacak. Artışta enflasyon belirleyici olacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketi açıklandı. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12.18'e geriledi. 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, bu tahmine göre 6.82 olacak. Enflasyon tahmini bir önceki ankete göre geriledi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi Eylül ayındaki ankette yüzde 12.69 çıkmıştı.



3 OCAK KİLİT TARİH

Bu tahmin, 2019 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 7.3 olabileceğini gösteriyordu. Temmuz'da maaşları 2019'un ilk yarısında gerçekleşen enflasyon kadar yani yüzde 5.01 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri; kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek, aynı ay içerisinde de zamlı maaşlarını cebine koyacak.



EK ÖDEME DE ARTACAK

Ocak'ta bir zam da ek ödemelere gelecek. Her ay maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için yükselecek.