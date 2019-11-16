Emekliye 355 TL Memur emeklileri intibak için KPDK’yı beklerken, SSK ve Bağ- Kur emeklileri ise gözünü Meclis’e çevirdi. İntibak Meclis’e gelirse, 5 milyon emekliye 355 liraya varan zam yolu açılacak.

Emeklilerin beklentileri arasında intibak ilk sıralarda yer alıyor. Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklilerinin maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesi talebinin Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında ele alınıp karara bağlanması beklenirken, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri intibak için gözünü Meclis'e çevirdi.



HERKESE FARKLI ZAM

Eğer intibak Meclis'e gelirse, 2000'den sonra emekli olanlara, 2000'den önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye olduğu gibi 355 liraya varan zam yolu açılacak. İntibak yasası çıkarsa, detaylı bir çalışma gerçekleştirilecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, hizmet sürelerine ve prim günlerine göre farklı zamlar uygulanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.



