Emekliye ayda 400 TL eş-çocuk desteği

Emeklilerin gözükulağı önümüzdeki günlerde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında. Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen aile yardımının bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Yardım emekliler için hayata geçirilirse, milyonların geliri artacak.
TUTARLAR DEĞİŞECEK
Memurlara çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 295,47 lira. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 69,22, 6 yaş üstü için 34,61 lira. Ocak'ta bu tutarlar zamlanacak. Şu ana kadar oluşan orana göre eş yardımı 328,28, çocuk yardımı da yaşa göre 36,10-72,20 lira olacak. Talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 400,48 lira alacak.
MEMURA 3 ZAM
Ocak'ta memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımı da artacak. Ocak'ta maaşlara yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Eş ve çocuk desteğinden oluşan aile yardımı da yükselecek. Ayrıca eş yardımının göstergesi de 2.134'ten 2.273'e çıkacak.
TUTARLAR DEĞİŞECEK
Memurlara çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 295,47 lira. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 69,22, 6 yaş üstü için 34,61 lira. Ocak'ta bu tutarlar zamlanacak. Şu ana kadar oluşan orana göre eş yardımı 328,28, çocuk yardımı da yaşa göre 36,10-72,20 lira olacak. Talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 400,48 lira alacak.
MEMURA 3 ZAM
Ocak'ta memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımı da artacak. Ocak'ta maaşlara yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Eş ve çocuk desteğinden oluşan aile yardımı da yükselecek. Ayrıca eş yardımının göstergesi de 2.134'ten 2.273'e çıkacak.