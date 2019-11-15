Emekliye ayda 400 TL eş-çocuk desteği

gözükulağı önümüzdeki günlerde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında.vetarafından gündeme getirilen aile yardımının bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Yardım emekliler için hayata geçirilirse, milyonların geliri artacak.Memurlara çalışmayan eş için ödenen tutar aylık. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için, 6 yaş üstü için. Ocak'ta bu tutarlar zamlanacak. Şu ana kadar oluşan orana göre eş yardımıçocuk yardımı da yaşa göreolacak. Talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylıkalacak.memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımı da artacak. Ocak'ta maaşlara yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Eş ve çocuk desteğinden oluşanda yükselecek. Ayrıca eş yardımının göstergesi de 2.134'ten 2.273'e çıkacak.