Emekliye 3 zam

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. Tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammı ilave ödemelerindeki artışla alacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur'lular enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 4 artış ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 5'i aşarsa fark verilecek. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.31, memur emeklilerine ise yüzde 4.31 zam oluştu. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oranlar artacak ya da azalacak. Ayrıca tüm emeklilere verilen, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Emekli doktorlar için bu yılın başında başlayan ilave ödeme de artacak. Uzmanların ilave ödemesi 2 bin 353 liradan 2 bin 455 liraya, uzman olmayanların da bin 877 liraya çıkacak.
VEFAT EDENİN YAKININA ÖDENİYOR
İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor. Emekli doktorlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor. Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Aylık bağlama oranlarına göre ödeme yapılıyor.
VEFAT EDENİN YAKININA ÖDENİYOR
İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor. Emekli doktorlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor. Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Aylık bağlama oranlarına göre ödeme yapılıyor.