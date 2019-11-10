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  • 10.11.2019
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Emekliye en az 1.245 TL

Ocak’ta emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de artacak. 4 aylık a göre ve Bağ-Kur’luların gelirlerinde 62 ile 312 lira arasında artış yaşanacak. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre oranlar artabilecek.

Emekliye en az 1.245 TL
Emeklilerin Ocak mı için geri sayım başladı. Zam oranını göstereceği için artış henüz bilinmiyor. Ancak şu ana kadar gerçekleşen enflasyon ve tahminler ipuçlarını veriyor. Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Bu oran, Kasım ve Aralık enflasyonuna göre artabilecek. Enflasyon tahminlerine göre, yüzde 6.65 ya da 7.3 olabilecek.

NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5.31 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 62,76 ile 312,61 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 244 lira 62 kuruşa çıkacak.

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